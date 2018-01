Anatel libera venda de chips da TIM; Claro e Oi - Link - Estadão

Vendas foram proibidas no dia 23 de julho como forma de punir a má qualidade dos serviços prestados

BRASÍLIA – Depois de 11 dias de proibição, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) anunciou nesta quinta-feira, 2, a liberação da venda de novas linhas de celulares e internet das operadoras TIM, Claro e Oi a partir de amanhã, 3.

As vendas foram proibidas pela Anatel no dia 23 de julho, como forma de punição pela má qualidade dos serviços prestados. Como exigência para a liberação, as operadoras tiveram que apresentar planos de investimentos na qualidade da rede e no atendimento aos clientes.

Desde o anúncio da proibição, representantes das empresas estiveram reunidos quase diariamente com dirigentes da Anatel. As operadoras tiveram que apresentar suas ações detalhadas por estado e pelos indicadores de qualidade da Anatel.

A TIM foi proibida de vender em 18 estados e no Distrito Federal, a Oi, em cinco, e a Claro, em três.

