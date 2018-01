Anatel mantém multas de R$ 7 mi à Telemar Norte Leste - Link - Estadão

Agência rejeitou os recursos da operadora e decidiu manter as multas por descumprimento de metas de qualidade

Luci Ribeiro

BRASÍLIA – A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) rejeitou recursos da empresa Telemar Norte Leste e decidiu manter três multas aplicadas à operadora por descumprimento de metas de qualidade nos serviços de telefonia fixa prestados no Rio de Janeiro, Sergipe e Minas Gerais.

A empresa, que faz parte do Grupo Oi, foi punida com um total de R$ 7,14 milhões. A multa aplicada à filial do Rio de Janeiro foi de R$ 2,184 milhões; a de Minas, R$ 4,452 milhões; e a de Sergipe, R$ 504 mil. As multas estão em despachos publicados hoje no Diário Oficial da União.

/ AGÊNCIA ESTADO