Anatel multa Brasil Telecom em R$1;16 mi - Link - Estadão

BRASÍLIA – A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) multou a Brasil Telecom Celular, responsável pela Oi, em R$ 1,163 milhão devido a uma série de infrações aos direitos do consumidor que constam em quatro processos administrativos ainda de 2005.

Entre as reclamações dos usuários que geraram esses processos há seis anos, estão a não suspensão do serviço após solicitação do assinante, a falta de respostas eficientes às solicitações e a não obrigação do cliente em consumir serviços que não foram solicitados.

Além disso, a empresa não atendeu aos prazos regulamentares para resposta à Anatel sobre as queixas dos clientes naquele período.

