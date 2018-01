Anatel rechaça aviso para evitar 4G - Link - Estadão

Associação de consumidores Proteste aconselhou não contratar o serviço neste momento

Rodrigo Petry

Do Economia & Negócios

SÃO PAULO – O presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), João Rezende, rechaçou, durante lançamento do serviço de 4G da Vivo, em São Paulo, a orientação da associação de consumidores Proteste, que aconselha a evitar a contratação do serviço neste momento.

Segundo Resende, a melhor opção aos consumidores é “entupir” as centrais de atendimento ao consumidor (Call Center) das operadoras de telefonia caso o serviço não funcione. “Seria antieconômico não apostar na nova tecnologia. Não vamos ficar tutelando a opção do consumidor”, disse o presidente do órgão regulador.

A Proteste disse que “não é aconselhável o consumidor investir em um tecnologia ainda cara, compatível com poucos celulares e disponível em poucas regiões de algumas cidades”.

O ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, acrescentou que o consumidor é “inteligente” e não vai deixar de contratar os serviços, em referência direta ao Proteste.

Bernardo ressaltou ainda que, apesar das metas de obrigações estarem vinculadas à Copa do Mundo, o serviço é um legado para os próximos anos. “Teremos no Brasil o primeiro grande teste do 4G no mundo”, afirmou. Segundo ele, a coincidência com a Copa do Mundo deverá estimular a adesão dos consumidores ao serviço de 4G.

