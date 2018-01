O Google já disse que a atual versão do Android ainda não está pronta para equipar tablets. Mas, segundo o Digitimes, a nova versão do sistema operacional — a 3.0 — chegará mesmo em dezembro. Os novos tablets equipados com essa versão deverão ser apresentados no início de janeiro em Las Vegas, durante a Consumer Eletronics Show (CES), maior feira de tecnologia do mundo.

Batizada de Gingerbread, a nova versão deverá esquipar primeiro o Gaxaly Tab, tablet da Samsung. Logo em seguida, tablets da HTC, Asus e Acer também sairão com o Android 3.0.

O Android 4.0, Honeycomb, chega na segunda metade de 2011. As fontes do Digitimes acreditam que o Gingerbread será responsável por aumentar a fatia de mercado de tablets equipados com Android.

Um dos motivos é o preço: os custos de se adotar o sistema operacional Windows em tablets chegam a US$ 60, enquanto a licença do Android custa apenas US$ 10.