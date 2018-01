Android 4.0 estimula G+ e uso de cartão de crédito - Link - Estadão

Novo Android será totalmente integrado ao G+ e pedirá número do cartão de crédito

SÃO PAULO – A nova versão do Android, o Ice Cream Sandwich, tem duas novidades que passaram quase despercebidas. Primeiro: quando ele pede uma conta do Google para sincronizar com todos os serviços do Android, o usuário é levado a se logar no Google+, a rede social da empresa. Segundo: há um espaço também para colocar os dados do cartão de crédito para compras no Android Market.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

Cerca de 550 mil aparelhos Android são ativados por dia. Isso significa que o Google deve usar o Android para divulgar sua rede social a milhares de pessoas – afinal, entrar na rede será muito simples. À medida que o sistema for adotado em outros aparelhos, a tendência é que os usuários fiquem mais ativos na rede social do Google.

E o cartão de crédito? O Android Market já opera com ele, mas agora o processo ficará mais fácil. O TechCrunch acredita que a facilidade motivará as pessoas a acrescentarem seu número de cartão de crédito com antecedência — e, já que o número está lá, isso pode facilitar o processo de compra de apps.