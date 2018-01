Android 4.3 deve ter poucas mudanças - Link - Estadão

Sites tiveram acesso à nova versão do sistema operacional uma semana antes de seu anúncio oficial pelo Google

SÃO PAULO – A nova versão do sistema operacional Android deve ter mudanças mínimas. A revelação foi feita pelos sites The Verge e Android Central, que tiveram acesso à atualização JellyBean 4.3 que o Google anunciará em seu evento no dia 24 de julho.

No caso do The Verge, o novo Android foi conseguido em um smarpthone Nexus 4 de segunda mão vendido por um empregado do Google.

Uma das mudanças relatadas diz respeito ao discador, que agora sugere automaticamente números a partir da agenda. O discador agora também permitirá a digitação de pausas no número, um recurso útil quando se liga para sistemas automatizados que exigem discagem de ramal adicional ou números extras.

Outra novidade é que pode se configurar os aplicativos para acionar rapidamente o Wi-Fi para efeito de localização, poupando o usuário de fazer o serviço. A câmera também tem ligeiros ajustes, incluindo um novo menu em forma de arco.

O novo sistema também promete melhores efeitos visuais nos jogos e aplicativos, graças ao uso da versão 3.0 da API OpenGL 3.0, novo padrão para gráficos em 3D em smartphones.

O site Android Central fez um vídeo onde mostra os novos recursos do Android 4.3