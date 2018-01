Android amplia liderança em smartphones - Link - Estadão

Foram enviados quase 105 milhões de celulares com Android no trimestre de abril a junho, dando ao Android 68% do mercado mundial

No segundo trimestre deste ano, a distribuição de celulares foi de quatro aparelhos com Android para cada iPhone, diz a empresa de pesquisas IDC. No mesmo período do ano passado, essa proporção era de 2,5 para 1.

O sucesso dos celulares da Samsung ajudou o sistema operacional do Google a estender seu domínio no mercado de smartphones.

A Samsung e outros fabricantes enviaram quase 105 milhões de celulares com Android no trimestre de abril a junho, dando ao Android 68% do mercado mundial, um aumento em relação aos 47% do ano passado.

Aparelhos BlackBerry, da Research in Motion, e com o sistema Symbian, feitos em grande parte pela Nokia, perderam espaço. Cada plataforma viu sua fatia de mercado cair abaixo dos 5%. A Nokia hoje fabrica celulares com o Windows Phone, da Microsoft.

A fatia de mercado do iPhone, que usa o sistema iOS, caiu um pouco –de 19% para 17%. Mas a empresa vendeu mais iPhones do que um ano atrás. A Apple é a segunda maior fabricante de smartphones, atrás da Samsung, e provavelmente conseguirá um impulso com o lançamento do novo iPhone, que deve sair nos próximos meses.

Ela ainda é dominante entre os tablets, com 68% do mercado no segundo trimestre, de acordo com o IDC. O Google tenta se aproximar com o seu Nexus 7, que usa Android.

