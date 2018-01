Android; ascensão exponencial em 2009 - Link - Estadão

Em dezembro o Android já era o terceiro sistema operacional mais usado em smartphones que usam a internet. Os celulares com o sistema do Google representaram 16% do tráfego de dados registrados pelos mais de 15 mil sites e aplicativos para celular monitorados pela consultoria, atrás do Symbian (21%) e do iPhone OS (51%).

