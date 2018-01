Android bate novo recorde e Xiaomi avança no mercado de smartphones - Link - Estadão

SÃO PAULO – Smartphones com o sistema operacional Android bateram novo recorde no mercado e foram responsáveis por 84,6% das vendas de celulares no segundo trimestre do ano, segundo um relatório da consultoria Strategy Analytics. O mesmo relatório mostra que a chinesa Xiaomi (que utiliza o sistema Android) deu um salto no mercado do primeiro para o segundo trimestre e chegou a quinta posição entre as marcas mais vendidas.

“Como no mercado de PCs, o Android está em vias de tornar plataformas de celular uma corrida com um cavalo só”, disse o diretor executivo da Strategy Analytics, Neil Mawston, por meio de nota. “É um serviço de baixo custo e amigável para o usuário, que se mantém largamente atraente para desenvolvedores de hardware, operadoras e consumidores do mundo todo”, afirmou.

Já as empresas concorrentes viram sua participação de mercado diminuir em relação ao mesmo período do ano anterior. A participação da Apple caiu para 11,9%, de 13,4% no ano anterior, a da Microsoft caiu de 3,8% para 2,7%, já a Blackberry teve queda de 2,4% para 0,6%.

Marcas

O relatório da Strategy Analytics também mostra a evolução das vendas de cada empresa. O destaque foi para a chinesa Xiaomi, que ficou em quinto lugar pela primeira vez entre as marcas mais vendidas ao dar um saldo de 4,1 milhões de unidades comercializadas no segundo trimestre de 2013, para 15,1 milhões de unidades no segundo trimestre deste ano. Com esse resultado, a participação de mercado da empresa foi para 5,1%, ante 1,8% no ano anterior.

O primeiro lugar ficou com a Samsung, que vendeu 74,5 milhões de unidades no segundo trimestre do ano, seguida pela Apple (35,2 milhões), Huawei (20,1 milhões) e Lenovo (15,8 milhões).

No total, foram registradas as vendas de 295,2 milhões de unidades de smartphones no segundo trimestre de 2014.