Android cresce 145% em um ano - Link - Estadão

Pesquisa global de smartphones mostra também iOS (iPhone) subindo 88,7%; Symbian e BlackBerry despencam

SÃO PAULO – A presença dos sistemas operacionais Android e iOS (iPhone) nos smartphones do mundo aumentou no primeiro trimestre de 2012. Juntos, os dois sistemas estão em 82% dos aparelhos do mundo.

Enquanto isso, as plataformas Symbian e Blackberry viram sua participação encolher ainda mais. As informações foram divulgadas nesta quinta, 24, num levantamento da empresa de consultoria IDC.

O sistema do Google foi o grande vencedor quando se compara o aumento de vendas em relação a anos anteriores. A pesquisa da IDC mostra que 89,9 milhões de unidades Android foram entregues, 145% a mais que os 36,7 milhões do primeiro trimestre de 2011. O iPhone, apesar de continuar um sucesso de vendas, não teve um crescimento tão acentuado, registrando 88,7% mais unidades vendidas em relação ao mesmo perído ano passado. Com isso, o aparelho totalizou os 35,1 milhões de aparelhos vendidos nos primeiros três meses de 2012.

Esses resultados significam que o Android passou a ocupar 59% do mercado mundial, enquanto o iOS ficou com 23%.

Na outra ponta, o sistema Sybmian despencou 60,6% durante o ano, ficando com 10,4 milhões de unidades comercializadas. Já o BlackBerry caiu 29,7% para 9,7 milhões de celulares vendidos. Em termos de participação do mercado, Symbian e BlackBerry têm agora, respectivamente, 6,8% e 6,4%.

E o Windows Phone? Segundo a pesquisa, a nova plataforma teve um pequeno crescimento de vendas no primeiro trimestre, mas não o suficiente para aumentar sua participação. Esta na verdade diminuiu, graças ao crescimento dos concorrentes. Então, embora suas vendas tenham subido de 2,6 milhões de unidades para 3,3 milhões, sua fatia de mercado mundial caiu de 2,6% para 2,2%. Vale lembrar que a pesquisa agrega números do Windows Phone e do sistema mais antigo da Microsoft, o Windows Mobile.