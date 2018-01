Android é metade do mercado de smartphones - Link - Estadão

Apple aparece como segunda plataforma mais popular, com 19% das vendas de smartphones

FRANKFURT – O Android do Google tomou quase metade do mercado global de smartphones e na região Ásia-Pacífico, a plataforma chega a ser líder de acordo números da consultoria Canalys divulgados nesta segunda-feira, 1º.

O Android, que foi adquirido pelo Google em 2005 e lançado nos telefones em 2008, é usado por grandes fabricantes de celulares, incluindo HTC, LG, Motorola e Samsung.

É a plataforma número um em 35 dos 56 países que a Canalys analisa, e alcança um participação de mercado de 48%, disse a empresa de pesquisas.

Por comparação, a Apple, que vendeu 20,3 milhões de iPhones, está em um distante segundo lugar, com 19% de participação, mas superou a fabricante finlandesa Nokia como maior fabricante de smartphones individualmente.

A Samsung também superou a Nokia, mas a Canalys afirma que a empresa sul-coreana poderia ter se saído melhor.

“A Samsung falhou em aproveitar-se do momento fraco da Nokia ao redor do mundo, à medida que a empresa finlandesa está passando por um período de transição desafiador”, disse o analista da Canalys, Chris Jones.

“Ela é a fabricante que tinha uma melhor posição para crescer com a queda da Nokia, levando vantagem com a sua escala global e o seu grande alcance, mas não conseguiu capitalizar isso, particularmente em mercados emergentes.”

A Samsung, que vende tanto smartphones Android quanto com o seu próprio sistema, o Bada, vendeu cerca de 17 milhões de aparelhos, um crescimento de 421% em um ano.

O sucesso do Android, porém, acompanha uma dor de cabeça para o Google e seus fabricantes.

O software é alvo de um processo da Oracle, enquanto os fabricantes também são processados pela Apple e pela Microsoft.

A Micrososft, cuja presença no mercado de smartphone é de apenas 1%, recebe dinheiro com os acordos com alguns fabricantes do Android, e está pressionando para mais acordos.

