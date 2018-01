Android é o mais usado no leste da Ásia - Link - Estadão

Filipinas também entrou na pesquisa. FOTO: Romeo Ranoco/REUTERS

O Android, sistema operacional para aparelhos móveis do Google, já superou o Symbian, da Nokia, no terceiro trimestre como o software de smartphones mais popular no leste da Ásia, disse o grupo de pesquisas GfK nesta terça-feira, 23.

A crescente popularidade de aparelhos Android — fabricados por companhias como HTC e Samsung — surge em meio a um movimento que pode levar os smartphones a ultrapassarem computadores no acesso à internet.

O sistema operacional, que é oferecido gratuitamente às fabricantes, vem registrando um crescimento significativo desde seu lançamento há dois anos.

No mundo todo, o Android continua em segundo lugar, a frente do iPhone, à frente da Apple e da Research in Motion, mas bem atrás do Symbian.

A pesquisa da GfK inclui Hong Kong, Macau, Coreia do Sul, Taiwan, Indonésia, Camboja, Malásia, Filipinas, Cingapura, Tailândia e Vietnã.

