Android é o sistema mais popular - Link - Estadão

O Android, do Google, é o sistema operacional para smartphones mais popular atualmente. Segundo pesquisa do instituto Nielsen, que analisou dados de posse e compra de smartphones nos últimos seis meses, entre Apple e RIM, o Android lidera, marcando presença em 32% dos aparelhos adquiridos no mês de agosto.

O estudo mostra que em janeiro deste ano, 36% dos entrevistados possuíam um aparelho da família Blackberry, 29% um iPhone e apenas 8% um aparelho com Android. Sete meses depois, em agosto, os donos de smartphones com sistema da RIM eram 31% dos pesquisados; o número de donos de iPhones oscilou e parou em 28%; já entre os que tinham um Android, 19% disseram que possuíam o aparelho há dois meses, um aumento de 11 pontos percentuais.

A pesquisa avalia inclusive o período em que o iPhone 4 foi lançado nos EUA, em fins de junho. Observa-se que o lançamento breca uma longa queda no que se refere a novos compradores de aparelhos Apple (32% em janeiro e 21% em junho), chegando a 26% em julho. No mesmo período, entretanto, 28% dos consumidores adquiriam um Android, superando o produto mais anunciado da empresa de Steve Jobs. O mês de julho, aliás, foi a primeira vez que o Android assumiu a ponta entre os concorrentes.