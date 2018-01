Android é o único que cresce nos EUA - Link - Estadão

Segundo pesquisa divulgada nesta quarta-feira, 15, pela comScore MobiLens, que avalia as tendências para o mercado de portáteis nos EUA, o sistema operacional do Google, Android é o que mais cresce entre os concorrentes. O relatório informa ainda dados sobre as maiores fabricantes de celulares e os recursos mais usados em portáteis.

A pesquisa, que usa dados que vão de 10 de abril a 10 de julho deste ano, afirma que cerca de 53.4 milhões de pessoas nos EUA compraram smartphones apenas durante esse período (aumento de 11%). Nesse mercado, a RIM (dona da Blackberry) lidera com 39,3%, seguida da Apple (23,8%), Google (17%), Microsoft (11,8%) e Palm (4,9%). A Palm manteve-se estável, enquanto as demais empresas perderam participação no mercado. A exceção é o Google e seu Android, que abocanharam um belo pedaço, crescendo 5 pontos, partindo de 12% em abril para 17% em julho.

Já dentre os aparelhos mais comprados, a Samsung lidera com 23,1% (crescimento de um ponto), seguida de perto pela LG (21,2%), Motorola (19,8%), RIM (9%) e Nokia (7,8%). Destas, apenas a Samsung e RIM apresentaram crescimento.

E, talvez o mais interessante, ao menos para os interessados em comportamento, é saber o que mais se faz em tanto aparelho? O primário SMS ainda lidera de longe com 66% (aumento de 1,4 pontos), seguido de acesso a browsers (33,6%), uso de aplicativos (31,4%), games (22,3%), acesso a redes sociais ou blog (21,8%) e, por último, “ouvir música” (com 14,5%).