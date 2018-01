Android é o vice em smartphones - Link - Estadão

O Android agora é o segundo sistema operacional mais presente em smartphones, de acordo com uma pesquisa da empresa Canalys. O Symbian, da Nokia, continua a liderar o mercado com 37% dos aparelhos. O Android está em 17% deles. O sistema do Google ultrapassou o RIM, da Blackberry, o iOS da Apple e o Windows Mobile só este ano.

A popularidade crescente dos telefones com Android, fabricados por empresas como a Motorola, a HTC e a Samsung, coloca o Google em uma posição confortável, já que aparelhos portáteis estão caminhando para ultrapassar os computadores na lista de dispositivos mais usados para acessar a web.

O CEO do Google, Eric Schmidt, disse em setembro que eles espera que as buscas em mobile gerem a maioria dos lucros da empresa eventualmente, mas que isso poderia levar um tempo longo. O Android, oferecido gratuitamente às fabricantes de celulares, têm crescido dramaticamente desde que chegou ao mercado, dois anos atrás. No último trimestre, viu sua participação aumentar 14%.

Ajudado pela febre dos celulares com Android, smartphones mais baratos estão se tornando peça chave no mercado de martphones, disse a pesquisa. “Estamos vendo um volume maior entre outros tipos de consumidores. Atingimos um ponto de virada, smartphones não são mais produtos acessíveis só para o consumidor de alta renda”, disse o analista Pete Cunningham. “As operadoras estão procurando inserir smartphones no mercado pré-pago, porque esses celulares estão gerando muito lucro com tráfego de dados”, disse.

