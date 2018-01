Android exibirá versões leves de sites para acesso mais rápido - Link - Estadão

REPRODUÇÃO

O Google anunciou hoje, 11, que passará a exibir versões mais leves de sites nos resultados de buscas, quando a conexão com a internet nos celulares Android estiver baixa. Omitindo elementos pesados existentes nos sites, não será exigido um grande uso de dados para que carreguem completamente.

Testes já foram realizados na Indonésia e mostraram que as páginas, com a medida, carregam quatro vezes mais rápido e usam 80% menos dados do que antes. Em consequência, o tráfego de pessoas nesses sites aumentou 50%, devido ao acesso facilitado.

Este projeto não possui um nome oficial e é direcionado apenas para países emergentes. Além do Brasil, a Índia deverá receber a facilidade nas próximas semanas.

Caso o usuário queira ver a página original — com todos os elementos omitidos — basta fazer a opção de visualizar a página original, no topo do navegador.