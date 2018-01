Android Games - Link - Estadão

por Keith Stuart, para o The Guardian

O Android está em alta. De acordo com a Nielsen, os celulares com o sistema operacional móvel do Google está em 27% dos novos smartphones nos EUA no primeiro semestre de 2010, ultrapassando o iPhone. E com o Android Market chegando aos 100 mil aplicativos, os fãs da Apple não podem mais caçoar da plataforma do Google por causa do acervo limitado de programas.

E quais são as melhores opções de games para o Android? Se você acaba de comprar um aparelho com este sistema operacional, eis dez sugestões de jogos para você experimentar. A maioria oferece uma versão limitada gratuita para que o consumidor possa jogar o game antes de decidir comprá-lo. Eles foram testados num Sony Ericsson Xperia 10, ótima escolha para quem gosta de jogos devido ao ótimo processador e à tela de 10 centímetros. Além disso, o telefone é bonito e confortável às mãos, o que garantiu gráficos impressionantes nos games que foram testados.

Eles também foram avaliados no X10 Mini, versão compacta do mesmo aparelho, que traz teclado deslizante Qwerty completo, bateria com tempo de carga surpreendente e uma tela muito boa. O aparelho não foi capaz de rodar alguns dos jogos mais pesados, mas o resultado foi muito bom nos jogos do tipo puzzle e atendeu às exigências de fanáticos por e-mail e por SMS que desejam um telefone pequeno no qual possam jogar alguns games de vez em quando.

Robo Defense

Impeça que ondas de robôs inimigos obtenham acesso à sua base instalando cuidadosamente vários tipos de armas no caminho deles

Turbo Subs

Mantenha satisfeitos os fregueses de sua sanduicheria, oferecendo-lhes suas baguetes favoritas tão rápido quanto o possível

Hungry Shark

Você é um tubarão e precisa se alimentar de outros exemplares da vida marinha. Isto envolve explorar o oceano, engolindo peixes e nadadores

Zenonia

Um RPG impressionantemente rico e detalhado, com uma ampla gama de armas, feitiços e missões, além de gráficos muito sedutores

Pocket Racing

Neste jogo de corrida visto de cima, o jogador compete contra si mesmo – um registro de sua melhor volta – ou contra o registro de um amigo baixado da web

Hyper Jump

Hyper Jump o jogador precisa subir em plataformas pelo maior tempo possível, saltando e colecionando itens especiais

Everlands

Este quebra-cabeças propõe embate entre criaturas da floresta, abelhas malignas, ursos e corujas num tabuleiro que mistura Super Trunfo e RPG tático

Shootu

Os jogadores precisam usar um canhão para disparar personagens que seguem o com o objetivo de atingir uma estrela vermelha

Radiant

Jogo de tiro ao estilo retrô. Radiant traz alienígenas de néon que pulsam pela tela enquanto o jogador tenta atingi-los. Os controles são simples

Bonsai Plus

É preciso deter a linha de esferas coloridas atirando bolas contra elas. Quando três ou mais esferas da mesma cor são agrupadas, elas desaparecem