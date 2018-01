Android ganhando mais espaço - Link - Estadão

Mais uma pesquisa indica o crescimento dos celulares com Android. Um levantamento da ComScore mostra que de fevereiro a maio, o número de assinantes de telefonia móvel nos EUA que usam celulares Android cresceu 4%, enquanto que outras plataformas (BlackBerrys, iPhones, Palms e telefones da Microsoft) tiveram uma queda de participação. Veja só a tabela.

A líder RIM, fabricante dos BlackBerrys, tem perdido espaço, mas já está preparando uma nova linha de celulares para bater de frente com o iPhone o o Android.

O período da pesquisa coincide com a época que antecede o lançamento de um novo modelo do iPhone. Nos últimos anos tem sido um período em que as vendas de iPhone diminuem.

No total, fabricantes de celulares mais simples como Samsung, LG e Motorola ainda lideram o mercado nos Estados Unidos.

A ComScore ainda analisou os hábitos dos usuários de celular nos EUA: