Android M; Brillo; Android Pay: um resumo das novidades do Google - Link - Estadão

O Google anunciou diversas novidades no seu evento anual para desenvolvedores Google I/O, em São Francisco. Entre as principais notícias, está o lançamento de uma nova versão do seu sistema operacional móvel, o Android M (ainda sem nome definido), além de um sistema operacional para Internet das Coisas, um sistema de pagamento novo chamado Android Pay e uma reformulação do seus óculos de realidade virtual.

Veja o que você precisa saber sobre esses e outros lançamentos:

ANDROID M

O sucessor da atual versão do Android Lollipop chegará até o fim deste ano. Tradicionalmente, as versões do software que rodam celulares e tablets Android ganham nomes de doces, que evoluem em ordem alfabética. Sendo assim, o nome da próxima começará com a letra M. E isso é tudo o que se sabe até agora a respeito do nome.

Quanto ao que há de novo no sistema operacional, há algumas informações. Segundo os porta-vozes da empresa, o novo software estará mais focado em estabilidade e eficiência. Para melhorá-lo, o Google acompanhou de perto todas as adaptações feitas ao Android pelas fabricantes (como Samsung, LG, HTC, etc).

Uma das implementações é a de um sistema mais claro de permissões para aplicativos. Nele, os usuários poderão ver claramente quais tipos de acessos o app tem sobre seus dados e recursos do celular e habilitá-las ou desabilitá-las separadamente – mecanismo bem parecido com o do iOS da Apple. Atualmente, essas aprovações são feitas em bloco e são pouco claras.

O Google promete uma melhor gestão do uso de apps funcionando em segundo plano, o que deve prolongar bastante a vida útil da bateria – no caso de um Nexus 9, esse desempenho seria o dobro do visto no Lollipop.

Os desenvolvedores foram convidados a testar o novo sistema operacional nos próximos meses, a fim de aperfeiçoá-lo até o lançamento oficial, no fim do ano.

ANDROID PAY

O Google refundou seu antigo sistema de pagamento Google Wallet e deu a ele o nome Android Pay – meses após o lançamento do Apple Pay da rival. O novo sistema passará a funcionar no Android M (mas também em celulares equipados com versões a partir da Kitkat) e fará uso de tecnologia de aproximação (NFC), permitindo que o usuário conclua pagamentos apenas encostando o celular em algum terminal ou em outro celular.

O sistema rebatizado chega ao mundo pré-instalado em aparelhos das operadoras AT&T, Verizon e T-Mobile e ainda sendo aceito por cerca de 700 mil lojas nos EUA. Assim como o sistema de pagamento da concorrente, o Android Pay aceitará o uso de sensores biométricos em celulares que contenham o recurso para a liberação de um pagamento apenas pressionando um dos dedos, imprimindo sua digital – caso do Galaxy S6, da Samsung.

BRILLO – INTERNET DAS COISAS

Em janeiro do ano passado, o Google surpreendeu ao pagar US$ 3,2 bilhões na empresa de termostatos Nest. Ele assumia ali a intenção de estar diretamente envolvido na evolução da Internet das Coisas – conceito que se refere a máquinas que se comunicam através de redes wireless. Dessa maneira, um semáforo que se fecha pode sinalizar o fato a automóveis próximos; bem como o dono de um celular pode abrir sua garagem por um app ou ordenar que sua cafeteira prepare um café pela manhã assim que acordar, ou ainda uma meia pode gerar dados sobre a pisada de um atleta ao seu celular.

Hoje, o Google lançou um sistema operacional para que “coisas” se comuniquem com seus aparelhos Android. Primeiro, para as “coisas”, foi criado o Brillo, que deve ter sua versão para desenvolvedores lançada no terceiro trimestre deste ano. É compatível com Wi-Fi e Bluetooth Low Energy – tecnologia que consome menos bateria.

Para a comunicação entre os eletrônicos rodando Brillo, dispositivos Android e a nuvem, o Google lançou o Weave, uma “linguagem comum” entre eles. Este chega a desenvolvedores no último trimestre. Segundo o vice-presidente de produtos do Google, Sundar Pichai, dispositivos Android e Brillo vão se detectar automaticamente, o que permitirá que o Weave entre em ação.

JUMP – GOPRO

Além da Internet das Coisas, o Google lançou uma nova plataforma voltada para atender as novidades de um novo segmento da indústria, o da realidade virtual. O primeiro passo rumo a esse mercado foi dado com o lançamento dos óculos de VR de papelão chamado Google Cardboard, no ano passado.

Agora, em parceria com a GoPro, criou a Jump. Trata-se de um eletrônico de aparência assustadora que nada mais é do que um pedestal equipado com 16 câmeras dispostas em formato circular para capturar o ambiente externo em 360°. O objetivo do Jump é incentivar a criação de produções em realidade virtual 3D. Por isso, o produto ficará disponível para seletos criadores de conteúdo durante seis meses. O conteúdo será publicado, como era de se esperar, no YouTube.

Se a geringonça chegará ao mercado consumidor algum dia, ainda não se sabe.

GOOGLE CARDBOARD

Em junho passado, após o Facebook pagar US$ 2 bilhões pela Oculus Rift, o Google lançou seu óculos virtual… de papelão, e o vendia por US$ 20. No evento desta quinta, 28, a empresa lançou uma nova versão do chamado Google Cardboard que, não se engane, continua sendo feito de papelão.

As novidades quanto ao seu origami tecnológico se resumem à mudança da alavanca lateral, que agora se tornou um botão na parte superior direita dos óculos; à capacidade de montá-lo em menos etapas, ao seu crescimento para comportar celulares de até 6″; e – agora sim a maior notícia – a compatibilidade do sistema (Cardboard SDK) com celulares iPhone.

Para demonstrar algumas das possibilidades de uso do seu óculos de VR super barato, o Google lançou o programa Expeditions, que, em parceria com escolas, leva diversos óculos a salas de aula e convida professores a “viajar” a diferentes lugares do mundo com seus alunos através da realidade virtual.

GOOGLE PHOTOS

Visando facilitar a organização de fotos e vídeos dos usuários, o Google lançou o Photos. Contando com armazenamento ilimitado e detecção facial, a ferramenta estará disponível em breve para iOS, Android e web https://photos.google.com/).

Segundo a empresa, para o armazenamento ilimitado, não será necessário comprimir fotos com menos de 16 megapixels ou vídeos gravados em resolução de 1080p. Acima destas resoluções, o usuário terá um limite a ser respeitado, variando de acordo com a conta.

Além disso, a catalogação das fotos é realizada de maneira inteligente. O sistema realiza reconhecimento facial e geográfico, as organizando na biblioteca de acordo com os padrões de pessoas e locais encontrados.

Por fim, o Google Photos facilita o compartilhamento de pastas de fotos e vídeos. Basta enviar o link delas para os amigos, que poderão acessá-las mesmo sem ter o app instalado ou uma conta no Google.

GOOGLE MAPS

Até o final do ano, o Google Maps deverá funcionar mesmo sem conexão de internet. A navegação off-line, segundo Jen Fitzpatrick, vice-presidente de engenharia do Google, irá ajudar a conquistar o próximo bilhão de usuários em países que estão em desenvolvimento, como Índia, China, Brasil e México.

Além de acessar mapas, os usuários, quando estiverem sem acesso à alguma rede de internet, poderão pesquisar por lugares e informações específicas, como horário de funcionamento e avaliações de locais.

A atualização é semelhante ao que foi feito no Youtube da Índia. Lá, é possível baixar e armazenar vídeos da plataforma no celular por até 48h, podendo assisti-los enquanto está off-line. Esta funcionalidade será expandida, em breve, para outros países ao redor do mundo.

ANDROID WEAR

David Singleton, diretor de Android Wear David Singleton, diretor de Android Wear

O Android Wear, sistema operacional para tecnologias vestíveis do Google, veio antes do lançamento do Apple Watch, mas, como se esperava, o anúncio da Apple balançou o mercado e exigiu do Google alguma resposta. A empresa aproveitou o evento para isso. Segundo ela, desenvolvedores do mundo todo criaram 4 mil aplicativos para os relógios da plataforma do Google, que incluem dispositivos da LG, Motorola, Sony, Asus e Samsung.

Desse numerão, os que ganharam destaque foram Uber (para contratar serviço de motorista), Foursquare (para obter recomendações de lugares) e Citymapper (de direções em diversas cidades, incluindo rotas de transporte público), além do Shazam e do Spotify. O app da Uber, por exemplo, pode ser ativado pelo microfone do relógio, apenas dizendo “OK, Google, call me a car” (chame um carro para mim).