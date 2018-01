Android melhora segurança contra apps 'perigosos' - Link - Estadão

SÃO PAULO – O Google anunciou uma ampliação de seu sistema de verificação de aplicativos, que atualmente protege usuários apenas quando baixam um aplicativo fora do Google Play, a loja oficial dos produtos da empresa. O sistema avisa a pessoa quando um aplicativo é considerado “perigoso”, ou seja, pode prejudicar o sistema ou os dados do usuário.

A partir de agora, a ferramenta irá checar aplicativos instalados em tablets e smartphones o tempo todo, não só no momento da instalação e não apenas aqueles baixados fora da loja oficial. Em outras palavras, o recurso passará a monitorar todos os apps da pessoa, incluindo os que vieram da loja Google Play.

Segundo a empresa, a Verificação de Aplicativos foi usada mais de 4 bilhões de vezes para checar aplicativos no ano passado. O Google informa que “um poderoso software de scaneamento Android” será empregado para a versão ampliada da verificação.

A empresa lembra que aplicativos perigosos para os sistemas móveis “são muito raros” e que a maioria dos usuários “nunca receberá um alerta” indicando problemas.

Sistema operacional móvel mais usado no mundo, empresas de segurança digital dizem que o Android é o principal alvo de vírus do mercado. Em 2012, o sistema do Google concentrou 79% das ameaças digitais criadas para dispositivos móveis, segundo pesquisa da finlandesa F-Secure.