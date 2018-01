Android no alvo - Link - Estadão

Duas empresas de software para celular, que contam com o apoio de operadoras de telecomunicações, sinalizaram uma cooperação mais próxima nesta terça em meio à crescente concorrência de seus novos rivais, Google e Apple.

Os dois consórcios – o LiMo, que desenvolve uma versão sem fio do Linux, e a WAC, aliança de desenvolvimento de aplicativos – oferecem às operadoras alternativas a softwares e serviços das gigantes Apple, Google ou Nokia, visto que elas poderão customizar o software para sua própria marca.

“Essas iniciativas estão dando às operadoras meios independentes e neutros para oferecer seus próprios aplicativos e serviços para competir com a crescente concorrência de fabricantes de tocadores de música e celulares”, disse o analista da CCS Insight, Geoff Blaber.

A LiMo, uma plataforma apoiada por operadoras de telefonia móvel, afirmou que já começou a discutir com as principais operadoras a aplicação da parceria com a aliança WAC, oferecendo-se para ajudar a dar início às operações e para cooperar no futuro.

“A primeira resposta foi bem favorável”, disse o chefe da LiMo, Morgan Gillis, à Reuters em entrevista. “A indústria tenta criar para si uma estratégia independente. Ela está se comportando de forma cooperativa, coordenada, na tentativa de lidar com essa nova concorrência”, diz Gillis.

No mês passado, 24 grandes operadoras de telecomunicações formaram a aliança WAC a fim de construir uma plataforma aberta que oferecerá aplicativos a todos os usuários de celulares. Entre membros fundadores estão AT&T, Bharti Airtel, China Mobile, MTN Group, NTT DoCoMo, Orange, Orascom Telecom, Telefónica e Vodafone.

Os analistas estavam céticos quanto a uma cooperação eficiente entre número tão grande de operadoras, mas a inclusão da LiMo poderia ajudar, disse Blaber, da CCS. “A LiMo conhece os desafios inerentes de criar padrões por meio de um comitê. Conseguir que mais de 20 operadoras com interesses concorrentes concordem quanto a um padrão não será tarefa simples,” acrescenta.