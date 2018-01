Android passa Apple - Link - Estadão

O Android, sistema operacional (OS) do Google para smartphones, já havia se tornado o OS mais utilizado no leste asiático em 2010, em maio a Apple duvidava que o iPhone e seu iOS poderiam ter sidos ultrapassados pelo novo player, em novembro, mais um susto, a Canalys diz que o Android havia passado não só a Apple, como a RIM e estava só atrás do Symbian da popular Nokia.

Ontem, o instituto de pesquisa comScore bateu o martelo e, com dados da sua pesquisa trimestral afirmou que o OS do Google havia, de fato, ultrapassado o iOS, sistema operacional da Apple, nos EUA. O dado é resultado de um crescimento ininterrupto e crescente da plataforma durante todo o ano.

Na virada de 2009 para 2010, o Android já obtinha um crescimento de 4,3 pontos no mercado, seguiu o ano com aumentos variando de 5 a 6,5. Nessa última pesquisa, na qual o instituto analisa o mercado de junho a agosto e o compara com a situação entre setembro e novembro de 2010, o Google cresceu 6,4 pontos, indo para 26%; enquanto a Apple aumentou 0,8 pontos e ficou abaixo do rival, com 25%. A RIM segue no topo com 33,5% (queda de 4,1 pontos).

