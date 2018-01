Android pode ser o número um - Link - Estadão

O Android poderá chegar a liderança do mercado de celulares nos próximos anos. O estudo da Gartner fez uma projeção que coloca o sistema operacional do Google quase empatado com o líder Symbian, da Nokia: ambos terão cerca de 30% do mercado em 2014, prevê a consultoria.

Hoje o Symbian é o líder isolado. Ele está em 808 milhões de aparelhos, o que corresponde a 47% do mercado. O ranking segue com o sistema da Research in Motion, que equipa os Blackberry, que estão em 343 milhões de celulares, ou 20% do total.

Só que o Android vem crescendo. Em 2009, o sistema do Google tinha menos de 4% do mercado de smartphones, mas este ano deve chegar a 17,7%, deixando para trás os celulares BlackBerry (17,5%) e o iPhone (15,4%), além dos telefones que usam Windows Mobile (4,7%).

A predominância do Symbian acontece em celulares comuns principalmente fora dos EUA. E a Gartner espera que o Android também cresça por aí — que os fabricantes apostem no sistema operacional para equipar mesmo os celulares mais baratos.

Mas o Mashable questiona: esse cenário vai se confirmar mesmo com a demanda dos usuários por mais funcionalidades em seus telefones? “É difícil imaginar que em quatro anos, a plataforma Symbian ainda existirá no formato atual, e que os fabricantes ainda irão querer usá-la”, diz o site.

Eles apostam em um avanço massivo do Android em todo o mundo — e na concorrência com outras plataformas como o RIM, iOS e o recém-apresentado Windows Phone 7.