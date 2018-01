Android terá app do tipo 'Find My Phone' - Link - Estadão

Ferramenta permitirá acionar toque do telefone mesmo se o volume estiver abaixado

SÃO PAULO – Usuários de Android finalmente contarão com uma ferramenta oficial para encontrar um smartphone ou tablet perdido, equivalente ao Find My Phone, do iPhone. Disponível para o público em breve, o Android Device Manager permitirá acionar o toque do telefone ou ainda mostrar sua localização em um mapa.

Até agora, só era possível fazer isso em algum aparelho Android através de aplicativos independentes. O novo serviço faz o telefone tocar mesmo se o volume estiver abaixado. Se o telefone ou tablet não for recuperado, a ferramenta promete apagar rapidamente todos os dados do aparelho.

O Android Device Manager poderá ser usado em qualquer aparelho Android que tenha da versão 2.2 em diante. Outra exigência é que o o usuário esteja logado em sua conta do Google.