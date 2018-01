Aneel aprova internet via rede elétrica - Link - Estadão

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou na terça-feira (25) a regulamentação para utilização da estrutura de energia elétrica para transmissão de dados.

As empresas de energia, porém, não poderão oferecer diretamente o serviço de internet. Terão duas opções: ou alugam a rede elétrica às operadoras de telecomunicações, ou criam subsidiárias para prestar o serviço.

Por isso, a implantação da internet pela rede elétrica ainda vai levar alguns meses, estipulados pela Aneel, até que sejam escolhidas as empresas de telecomunicações.

A tecnologia aprovada pela Aneel é conhecida como PLC, ou Power Line Communications, que permite vários tamanhos de banda – inclusive internet ultrarrápida. É a mesma tecnologia implantada pela Panasonic na cidade de Barreirinhas, no Maranhão, que tem conexão com velocidade de até 20 Mbps.

O uso da rede de energia elétrica, além de facilitar o acesso à internet em algumas regiões do País, também será mais econômico. A Aneel prevê que a receita obtida com o aluguel dos fios reduzirá as tarifas de eletricidade.

Segundo o texto aprovado pela Agência, a transmissão de dados não pode prejudicar o fornecimento de energia elétrica. Eventuais investimentos devem ser bancados pelas empresas de telecomunicações.

Em abril, a Agência Nacional de Telecomunicações aprovou o regulamento da tecnologia Broadband over Power Lines (BPL), que permite banda larga pela rede elétrica. A AES Eletropaulo (através da recém-criada Eletropaulo Telecom) já oferece o serviço nos bairros de Moema, Cerqueira Cesar e Pinheiros, na capital paulista.

