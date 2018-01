Angry Birds chega ao tablet da RIM - Link - Estadão

Sete meses depois do prometido, popular jogo chega ao PlayBook, da Research in Motion

TORONTO – A demora foi de sete meses, mas finalmente a Research In Motion (RIM) cumpriu uma promessa feita pelo seu co-fundador Mike Lazaridis. O Angry Birds agora está disponível no tablet da RIM, o PlayBook.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

O popular jogo, no qual pássaros destroem porcos que roubaram seus ovos com a ajuda de um estilingue, pode ser baixado há muito tempo em aparelhos da Apple e com o sistema operacional do Google, o Android.

Sua ausência se tornou símbolo da relativa escassez de aplicativos amigáveis para consumidores disponíveis no PlayBook, aparelho focado em executivos que usa o software QNX.

O PlayBook, lançado pela RIM em abril, recebeu duras críticas e vendeu menos de um milhão de unidades, enquanto a Apple vendeu mais de 11 milhões de iPads somente no último trimestre.

O jogo, que foi baixado 600 milhões de vezes segundo sua produtora, a Rovio, não está disponível na atual linha de smartphones da RIM, que usa um sistema operacional mais antigo.

Cada uma das três versões listadas no site de aplicativos do BlackBerry custa 4,99 dólares. Uma versão limitada do jogo está disponível de graça para aparelhos da Apple ou com Android.

/ Alastair Sharp (REUTERS)

—-

Leia mais:

• Febre aviária