Angry Birds Friends terá versão para celular - Link - Estadão

SÃO PAULO – A Rovio anunciou que vai lançar uma versão do game Angry Bids Friends para dispositivos móveis com sistemas iOS e Android.

O Angry Birds Friends é uma versão do famoso jogo integrada ao Facebook e que permite ao usuário competir com seus amigos na rede social.

Ainda não há uma data definida para o lançamento do app, mas a Rovio informou em seu blog que será em “breve”.

No início de março a Rovio lançou também um desenho animado baseado no jogo. Os episódios semanais do Angry Birds Toons podem ser assistidos pelo próprio aplicativo do jogo e na TV por assinatura, no canal Gloob.