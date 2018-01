'Angry Birds' ganhará nova versão em HD - Link - Estadão

Produtora anuncia na E3 que versão em alta definição do game para console será lançada no fim deste ano

FOTO: Divulgação

SÃO PAULO - O Angry Birds, jogo da Rovio que se popularizou entre os smartphones, ganhará uma versão em HD para consoles no final deste ano

A Activision anunciou a novidade nessa quarta-feira, 6, durante a feira de games Electronic Entertainment Expo, a E3.

Sem responder a perguntas com mais detalhes, um porta-voz da produtora disse que mais informações serão divulgadas nas próximas semanas.

O game já foi baixado mais de um bilhão de vezes e conta com uma versão para Playstation 3.