Angry Birds Go! queima largada e estreia no iOS - Link - Estadão

SÃO PAULO – O novo jogo da marca dos pássaros bravos estreou nove dias antes do anunciado pela produtora Rovio em outubro. “Angry Birds Go!” segue o estilo do clássico “Mario Kart”, no qual os personagens assumem a direção de carros de corrida e entram em disputas cheias de obstáculos, com direito a armas, poderes e armadilhas.

O lançamento, que tinha data estabelecida para 11 de dezembro, aconteceu hoje sem nenhuma informação oficial divulgada pela empresa. O aplicativo simplesmente apareceu na loja de apps de aparelhos da Apple e está disponível para quem quiser baixar.

A empresa mudou a estratégia e dessa vez aposta em um app totalmente gratuito, para todas as plataformas – anteriormente, os lançamento chegavam de graça apenas para Android. O modelo freemium aposta nas receitas oriundas de compras de itens dentro do jogo, como carros e acessórios (há um modelo de automóvel vendido por US$ 100). A fórmula que colocou o fenômeno Candy Crush no topo da lista dos apps mais rentáveis de Android e iOS. Além disso, a Rovio espera obter receita de artigos físicos, como os bonecos dos personagens do game. Uma fonte será a venda dos Telepods, bonecos que quando identificados pela câmera do dispositivo leva uma cópia do personagem físico para dentro do jogo.

Assim como em Angry Birds Star Wars I e II, será possível escolher entre jogar com o time “do bem” (o dos pássaros) ou a turma “do mal” (os porcos). A Rovio adianta que o jogo seguirá o mesmo estilo Mario Kart, com possibilidade de atacar os oponentes durante a corrida e oferecerá a possibilidade de vários modos de jogos diferentes – Corrida, Explosão de Tempo, Esmagar Frutas, Corrida do Campeão e Mega Partida.

Se não houver mais surpresas como esta, Angry Birds Go! deve chegar no dia 11 de dezembro para as plataformas restantes: Android, Windows Phone e BlackBerry.