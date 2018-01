Angry Birds lança RPG de gênero medieval - Link - Estadão

SÃO PAULO – A Rovio lança nesta semana o Angry Birds Epic, um game da série do pássaros em formato RPG no estilo medieval. O jogo será um role-playing game em turnos, um estilo antigo no qual os movimentos do jogador são intercalados por ações do game ou de algum outro jogador.

Um ano depois de lançar seu canal Toons (uma série com episódios animados dos personagens) e apostar suas fichas em um game de gênero diferente do que estavam habituado com o Angry Birds Go!, a Rovio atira para mais um lado querendo capturar os fãs dos pássaros e do gênero RPG.

Sem muitos detalhes, a Rovio anunciou que irá lançar o jogo no Canadá, Austrália e Nova Zelândia ainda nesta semana. Ele deve atravessar fronteiras pouco a pouco, mas a empresa promete que será tudo feito “logo”. Não há data para estar disponível na App Store brasileira (futuramente, o game estará disponível para Android e Windows 8 também).

O fato de não haver um lançamento global desta vez, se justifica sob uma estratégia de avaliar a recepção do game em poucos lugares, melhorá-lo e continuar avançando territórios (não, não se trata de uma metalinguagem com o próprio gênero do jogo).

O Epic terá mais força no campo da narrativa do que os outros títulos (que não tem lá enredos muito complexos, certo?). Pelo o que a Rovio permitiu o público de espionar, tudo indica que o jogo continua tendo como base a briga entre pássaros e porcos, mas desta vez eles lutarão em um plano visual próximo a um tabuleiro e situados e vestidos de acordo com o estilo medieval. A Rovio anunciou que além das batalhas, haverá um “desafio final” em cada etapa, o que sugere a existência de possíveis “chefões”.

O espaço de compra de itens dentro do game, já vista em Angry Birds Go!, também está presente em Epic, que segue a lógica freemium, de apresentar-se gratuito e oferecer opções de rentabilidade in-game (Candy Crush e Clash of Clans são exemplos de que o modelo dá certo no mobile).

Meninos e meninas

Ainda para este ano, a Rovio já prepara o lançamento de Angry Birds Stella, que terá como protagonista um personagem feminino, rodeada de um grupo de pássaros “amigos”. Logo que o anúncio foi feito, já começou a se ouvir críticos de que se tratava de um jogo “para meninas” e, por isso, criava estereótipos. Ao Guardian, Peter Vesterbacka, CEO da Rovio, rebateu a “falácia”.

“Não é um jogo para meninas, mas se você olha como meninos e meninas jogam, há um lado muito mais social na maneira como as meninas jogam. Então uma coisa é fato de haver diferenças no modo como jogam, e é assim que acontece de fato”, disse. “Nós tentaremos criar uma experiência que possa ser divertido para todo mundo, assim como já acontece com os demais Angry Birds, mas é possível que o modelo de jogo possa atrair mais o público feminino. Não é tão simples quanto dizer que é Angry Birds para garotas, nós não estamos incentivando esses estereótipos.”