Angry Birds lança versão para Facebook - Link - Estadão

Rovio escolhe Jacarta, Indonésia, para lançamento por ser “a capital mundial do Facebook”

PROCURANDO AMIGOS

JACARTA – Depois de se transformar no aplicativo de smartphone e tablets mais bem-sucedido de 2011, com 700 milhões de download, o jogo Angry Birds lançou sua versão para Facebook nesta terça-feira, 14, em Jacarta, capital da Indonésia.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

A companhia finlandesa Rovio, criadora do jogo, escolheu Jacarta como palco de sua chegada à rede social porque “a cidade é a capital mundial do Facebook”, explicou à Agência Efe o vice-presidente para a Ásia da empresa, Henri Holm.

Segundo o diretor da Rovio, a capital da Indonésia possui 17 milhões de perfis no Facebook, quase o dobro dos usuários de Istambul e México, que apresentam mais de 9 milhões de usuários cada uma.

“O Angry Birds pretende captar mais seguidores e estar em todas as telas e para todos os suportes”, declarou Holm, que reconheceu que a Rovio “está sendo muito ambiciosa” com esta nova versão.

Com o lançamento da versão para Facebook, que será acrescentada às já desenvolvidas para Apple, Android e para o navegador Google Chrome, o número de usuários de “Angry Birds” deverá superar a marca de 1 bilhão, já que a rede social conta com mais de 800 milhões de usuários.

Esta nova versão do “Angry Birds” para Facebook também permitirá que o jogador desafie seus amigos, envie presentes e aumente seus poderes com a compra de habilidades especificas.

A simplicidade parece ser um dos segredos do sucesso deste jogo, que consiste em lançar pássaros com sede de vingança contra as estruturas que escondem os porcos que, previamente, teriam roubado seus ovos.

Antes do lançamento da versão para Facebook, a companhia finlandesa já tinha apresentado outras novidades, como o “Angry Birds Seasons”, em outubro de 2010, e a edição especial “Angry Birds Rio”, em março de 2011.

/ EFE