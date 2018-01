Angry Birds na Fórmula 1 - Link - Estadão

Jogo será reproduzido ao vivo no Grande Prêmio de Cingapura

HELSINQUE – O Angry Birds vai migrar das telas de celulares para a pista de corrida da Fórmula 1 neste fim de semana, no Grande Prêmio de Cingapura. A produtora do game vai promover um jogo coletivo ao vivo para o público. A empresa de jogos Rovio fez uma parceria com a Singapore Telecommunications para o lançamento do produto, tendo criado o jogo coletivo com a empresa iniciante finlandesa Uplause, responsável pela primeira plataforma de jogos ao vivo.

“Achamos que essa nova forma de jogar dará aos fãs uma ótima oportunidade de desenvolver uma forte conexão emocional com os personagens”, disse o diretor de marketing da Rovio, Peter Vesterbacka, em comunicado. Diferentemente da maioria dos jogos para aparelhos móveis que entram na moda, o Angry Birds –no qual jogadores usam um estilingue para atacar porcos que roubaram ovos de pássaros– permanece no topo dos rankings de downloads.

No jogo coletivo, os participantes controlarão o estilingue em telas enormes com suas vozes. Depois do evento em Cingapura, a Rovio e a Uplause pretendem levar a nova experiência de jogos para os maiores eventos ao vivo no mundo.

