'Angry Birds' no Super Bowl - Link - Estadão

A propaganda do jogo Angry Birds Rio que irá ao ar durante o Super Bowl, a final da temporada de futebol americano nos Estados Unidos, no próximo domingo, 6, será a primeira a ser transmitida com um código embutido. O código irá desboquear um nível secreto no game, de acordo com a Advertising Age.

O comercial de 30 segundos dará uma amostra de como será o aplicativo do jogo — o mais popular no iPhone — que ganhou uma versão ambientada no Rio de Janeiro. O app foi desenvolvido pela Rovio em parceria com a equipe de publicidade da animação Rio, da Fox, dirigida pelo brasileiro Carlos Saldanha e marcada para estrear no Brasil dia 15 de abril. O jogo só chega em março, no dia 22.

A propaganda está marcada para ser transmitida durante o quarto quarto da partida entre os times Green Bay Packers e Pittsburgh Steelers, que acontecerá no Cowboys Stadium, no Texas. O jogo, o Super Bowl XLV, irá ao ar pela Fox e é o evento de maior audiência da televisão americana.

O código do comercial, além de destrancar uma fase do game, também levará os jogadores de Angry Birds para uma competição cujo o prêmio é uma viagem para a premiere mundial da animação da Fox, no Rio de Janeiro.

Para aqueles que perderem o comercial e o cógido especial, ele será postado no YouTube depois de ir ao ar.

Foto: reprodução