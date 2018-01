'Angry Birds': o céu não é mais o limite - Link - Estadão

Peter Vesterbacka, diretor de marketing da Rovio, fala sobre o mercado brasileiro e a entrada do jogo no Facebook

Peter Vesterbacka recebendo um prêmio durante o Webby Awards, em 2011. FOTO: Lucas Jackson/Reuters

BARCELONA – A paisagem do Mobile World Congress, em Barcelona, é dominada pelos gigantescos painéis de corporações como Samsung e Nokia. Mas há potências do mundo da mobilidade que não fazem questão de se exibir de maneira tão agressiva. Escondido no fundo do pavilhão quatro, num pequeno estande de empresas finlandesas, o nome Rovio só é percebido pelos mais atentos.

Rovio é a empresa por trás do game Angry Birds. hit avassalador dos últimos anos e emblemático da geração tablet e smartphone. Se você não joga, conhece alguém que joga. O game foi baixado mais de 700 milhões de vezes, segundo os últimos números, um recorde absoluto. Através de publicidade e licenciamento de marca e personagens, é uma máquina de fazer dinheiro.

Dando bobeira no estande está a cabeça de toda a operação, o diretor de marketing da empresa, o finlandês Peter Vesterbacka. Comunicativo e energizado, ele topou conversar com o Link, sem hora pré-marcada ou mediação de assessor.

Vasterbacka desliza sobre a mesa um pacotinho com a cara de um dos seus personagens. “Quer uma bala? Pegue o pacote, é seu”. Ele nunca desliga o modo “vendedor”. Veste um moleton vermelho onde aparece um “angry bird” com máscara de super-herói. “Conhece?”, aponta para o moleton. “Fizemos para acompanhar nosso novo jogo, Angry Birds In Space. Estamos lançando-o em parceria com a NASA.”

Para Angry Birds, o céu já não é mais o limite.

Angry Birds acaba de ir para o Facebook. Como está indo o jogo nessa plataforma?

Está indo bem. Não chequei os números hoje. Mas somos o jogo que mais cresce no Facebook esta semana (mostra estatísticas num laptop). Os números ainda são pequenos para o que estamos acostumados, são apenas dois milhões de acessos até agora, mas lembre que começamos do zero. Acho que está sendo um bom começo. Estamos satisfeitos. Mas há muito potencial.

Muita gente acha que os jogos nas redes sociais estão ajudando a matar o videogame dos consoles tradicionais. Você concorda?

Sim, dizem isso, mas não acho que seja o jeito certo de olhar para o que está acontecendo. O que fizemos foi expandir o mercado de jogos. PlayStation, XBox, não estão morrendo, ainda vão bem. Mas, com nosso público na casa dos milhões, estamos trazendo jogos para uma nova audiência. Nossos jogos são para quem não costuma jogar games. Ouvimos toda hora: “Eu nunca jogo game, mas jogo Angry Birds; minha mulher não é de jogar, mas joga Angry Birds.” E os números provam: não existe outro jogo que tenha sido baixado 700 milhões de vezes.

Como vê o mercado brasileiro para seus produtos?

Hoje, vemos no Brasil um enorme crescimento de celulares e do Facebook. Antes era mais o Orkut e isso mudou e vemos grande oportunidade lá em todas as plataformas. Outra coisa em que apostamos no Brasil é com os “feature phones” (telefones “de entrada”, modelos mais simples e econômicos que não são smartphones). Então, todos os modelos Nokia no Brasil vêm com Angry Birds agora. Esse tipo de telefone será a primeira experiência móvel de milhões de pessoas, então, o jogo estará lá para ser parte dessa experiência. Os smartphones têm crescido muito, mas o grosso dos usuários está nos features phones e é aí que precisamos estar. No Brasil, os smartphones ainda são muito caros.

Conte mais sobre essa parceria com a NASA, a agência espacial americana.

Fechamos uma parceria com a NASA para o jogo Angry Birds In Space, que será lançado em 21 de março. Será o nosso maior lançamento até agora. A NASA desempenha um papel educacional nesse lançamento. Esse lado educacional é muito importante para nós. Queremos que seja divertido aprender. E com esse jogo queremos que as pessoas aprendam sobre o espaço. Estivemos presentes no lançamento do último ónibus espacial e queremos fazer muito mais coisas com eles.

Quais os outros planos da Rovio para 2012?

Cinco jogos novos. Ano passado só colocamos na praça um Angry Birds novo, então este ano teremos cinco, incluindo Angry Birds In Space. Além disso, teremos um jogo novo, que não tem nada a ver com Angry Birds. Será uma franquia totalmente nova, novos personagens, um jogo fácil, acessível como os outros, mas não posso lhe contar o nome ainda.

