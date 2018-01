'Angry Birds' vai ao espaço na CeBIT - Link - Estadão

‘Angry Birds Space’ estará disponível para download a partir de 22 de março

Renata Miranda

ENVIADA ESPECIAL

HANNOVER - O criador do Angry Birds e CEO da Rovio Entertainment Ltd., Mikael Hed, anunciou nesta quinta-feira, 8, na CeBIT a nova versão do jogo que estará disponível para download a partir de 22 de março.

“Mostramos aqui na feira pela primeira vez ao público o Angry Birds Space, disse Hed, exibindo alguns dos gráficos que estarão presentes no novo aplicativo para uma plateia que lotou o auditório usado nas conferências globais do maior evento de tecnologia da Europa.

Em entrevista ao Link na Mobile World Congress, em Barcelona, o diretor de marketing da empresa, Peter Vasterbacka, comentou sobre a nova versão.

Durante a palestra, Hed falou da importância que os fãs de Angry Birds tiveram no crescimento da empresa. “Tudo que fazemos é com base nos fãs”, afirmou o empresário. “Quando percebemos a força que os fãs têm, mudamos a maneira com a qual enxergávamos a Rovio.”

Ele lembrou que antes de lançar a primeira versão do jogo – que hoje conta com entre 20 e 30 milhões de usuários ativos por dia –, a Rovio testou outras 50 versões do aplicativo. “O que ajudou a mantermos o Angry Birds no top 10 dos games pelos últimos dois anos consecutivos foram as atualizações que disponibilizamos ao usuário de graça”, explicou.

Pirataria. Ao mesmo tempo em que admitiu o problema da pirataria nos jogos da Rovio, Hed disse que é possível encontrar um lado bom no trabalho feito pelos piratas. “Nossa empresa não tem uma presença forte em alguns países da Ásia, por exemplo. Mas quando vemos uma criança em Mianmar usando uma camiseta do Angry Birds, temos a certeza de que a pirataria está fazendo o trabalho de fortificar nossa imagem nesses locais.”

