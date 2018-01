'Angry Birds' vão parar na Fórmula 1 - Link - Estadão

Acordo entre piloto finlandês e a Rovio inclui capacete, edição especial do jogo e campanha publicitária

O piloto finlandês Heikki Kovalainen mostra o capacete com Angry Birds FOTO: Franck Robichon/EFE

O piloto de Fórmula 1 Heikki Kovalainen, que é finlandês, e a Rovio, desenvolvedora do jogo Angry Birds, que também vem da Finlândia, fecharam um acordo: Kovalainen vai poder usar a marca em seu capacete.

A estreia dos capacetes enfeitados com os passarinhos irados será já neste domingo, no Grande Prêmio da Austrália. O escolhido para a inauguração foi o passarinho vermelho.

A Rovio vai lançar também, até abril, um jogo em que as aves aparece em corridas de F1. E será lançada uma campanha publicitária em torno da parceria.

Kovalainen se disse fã do jogo: “Como finlandês, estou feliz por ter o apoio de uma empresa finlandesa em uma plataforma global. E mais importante: Sou um grande fã de Angry Birds!”, revelou.