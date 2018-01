Ano Novo de Zuckerberg foi em Florianópolis - Link - Estadão

Segundo jornal uruguaio, o CEO do Facebook passou a virada de ano no Brasil e depois seguiu para Punta del Este com amigos

Zuckerberg com Priscilla Chan em Palo Alto, na Califórnia, onde residem. FOTO: Gawker/FLICKR

SÃO PAULO – O poderoso chefão do Facebook escolheu o Brasil para aguardar a chegada de 2012. Segundo o jornal uruguaio El País, Mark Zuckerberg e sua namorada Priscilla Chan passaram o Reveillon em Florianópolis, Santa Catarina.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

O casal passou o Natal no Vietnã, veio para a ilha brasileira e seguiu para o Uruguai, onde ficará até o dia 10 com mais sete amigos, de acordo com informações do diário.

Em Punta del Este, o jovem CEO e seu grupo ficarão em uma casa alugada de um empresário americano. A pedido de Zuckerberg, todos os móveis da casa foram retirados do local e novos foram comprados.

Devido à severa alergia de um de seus amigos, Zuck também solicitou que toda a propriedade fosse limpa com produtos de limpeza especiais e que as duas cachorras do empresário fossem levadas para uma clínica veterinária.

Um chef, um cozinheiro, duas arrumadeiras, dois guarda-costas e dois seguranças foram contratados.