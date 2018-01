Anonimato garantido no Street View - Link - Estadão

Um tribunal da Suíça decidiu que o Google deve garantir o anonimato antes de publicar imagens de rostos e placas de carros capturadas no país pelo Street View, o popular serviço que exibe as ruas das cidades.

A Corte Administrativa Federal seguiu a recomendação da agência de proteção de dados da Suíça que alegou que o Google estava violando o direito de privacidade dos cidadãos, de acordo com a decisão publicada nesta segunda-feira, 4. O Google disse que ficou desapontado com o veredito e está considerando apelar à suprema corte da Suíça.

Na Alemanha, o Google foi obrigado a criar ferramenta para pessoas optarem se queriam ter suas casas fotografadas. Na foto, carro do Google percorre as ruas de Berlim. FOTO: Michael Kappeler/AP – 09/07/2008

O tribunal, que fica na cidade de Bern, disse que o Google precisa assegurar que todos os rostos e placas de carros sejam borradas antes de subir as imagens que formam as vistas panorâmicas de diversas cidades do mundo.

A decisão do tribunal também ordenou que a empresa maqueie outras formas de identificar (como cor da pele e roupas) pessoas fotografadas próximas a “estabelecimentos delicados”, como abrigo para mulheres, lares para idosos, prisões, escolas, tribunais e hospitais.

O direito do Google seguir seus interesses comerciais não se sobrepõe às leis de privacidade da Suíça, disse o tribunal em uma nota explicativa. ”O que está em jogo aqui não é uma proibição total do Google Street View, mas meramente a publicação na internet de imagens irreconhecíveis de indivíduos ou, dependendo do caso, somente com a permissão dos indivíduos em questão”, disse o tribunal.

A corte indeferiu o argumento do Google de que os usuários seriam prejudicados se a empresa tivesse de se certificar que todas as fotografias são irreconhecíveis antes de colocá-las no ar.

O conselheiro de privacidade do Google disse que a empresa estava “muito desapontada” com a decisão.

“O Street View já se provou muito útil para milhões de pessoas e também para os negócios e para organizações de turismo”, disse o Google em comunicado. “Agora vamos considerar o que isto vai significar para o futuro do Street View na Suíça e quais são as nossas opções para apelar da decisão.”

O caso do Street View recebeu uma enorme repercussão no país dos Alpes, onde o Google mantém um de seus maiores escritórios fora dos Estados Unidos. Centenas de engenheiros desenvolvem novos serviços para a empresa na capital suiça, Zurique.

O Google tem enfrentado outras preocupações sobre a privacidade em muitos dos 27 países onde mantém o serviço, incluindo nos Estados Unidos e na Alemanha. Em Israel, autoridades já demonstraram preocupação com a possibilidade de o Street View ser usado por terroristas e pediu mudanças à empresa.

