Anonymous ameaça sites do governo russo - Link - Estadão

O grupo hacker se coloca contra a posse de Vladimir Putin como presidente do país

MOSCOU – O grupo ativista hacker Anonymous afirmou nesta sexta-feira que planejava atacar sites de governos russos, como premier.gov.ru e government.ru, a fim de apoiar os protestos da oposição à frente da posse de Vladimir Putin como presidente.

—-

Em um video publicado na internet (veja abaixo), o braço russo do grupo disse no YouTube que iria tirar do ar o principal site do governo no domingo, quando protestantes planejam realizar uma marcha de um milhão no centro de Moscou.

Isso seria seguido por um ataque ao site do primeiro-ministro na segunda-feira – o dia da posse de Putin –, disse a messagem, que incluía instruções sobre como os usuários da internet poderiam participar.

Putin ganhou as eleições presidenciais em março para um mandato de seis anos, apesar de uma onda de protestos após um levantamento, em dezembro, da oposição parlamentar que disse a votação em apoio ao seu partido foi manchada por fraudes em grande escala.

“No dia 6 de maio haverá demonstrações de massa contra as eleições ilegítimas. Vamos apoiar este protesto, tirando do ar sistes mentirosos do governo”, disse o Anonymous, em sua mensagem no YouTube.

/REUTERS