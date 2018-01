Anonymous ataca sites de municípios no Brasil - Link - Estadão

Grupos hacker atacam municípios de São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Alagoas em uma ação contra Belo Monte

SÃO PAULO – Grupos hackers anunciaram nesta quarta-feira, 7, uma série de ataques a sites diversos incluindo páginas referentes a instituições do poder público como de prefeituras e secretarias. O “AntiSecBRTeam“, nome que faz referência à operação do grupo Anonymous e LulzSec em junho, e o “iPiratesGroup“, também ligado ao Anonymous, estão assinando os ataques.

As ações estão modificando a visualização das páginas, prática chamada “deface”, embora algumas estejam ainda fora do ar. A nova operação se chama #OpAmazonia e chama a atenção para a “violação de direitos humanos e destruição da Amazônia em prol do lucro”. O vídeo do grupo discorre sobre a construção da Usina de Belo Monte, no Pará, e suas possíveis consequências ambientais e para os povos indígenas da região se concluída. Outro fator motivador dos ataques, é a aprovação do novo Código Florestal pelo Senado na noite desta terça-feira, 6.

Os alvos, embora aleatórios, acertaram as prefeituras de Santa Rosa, Inhumas, Caturaí (GO), Uberlândia (MG), Maceió (AL), Feira de Santana (BA), Itu (SP), a Secretaria de Cultura do Distrito Federal e a Câmara Municipal de Planalto (PR).

Segundo informe do grupo, os ataques não têm previsão de término e “ocorrerão de acordo com a repercurssão”.

