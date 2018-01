Anonymous ataca sites do governo mexicano - Link - Estadão

Grupo aproveita comemorações da independência do país para protestar contra violência e falta de segurança

CIDADE DO MÉXICO – Enquanto os mexicanos preparavam bandeiras, chapéus e tequila para festejar o aniversário de sua independência nessa quinta-feira, 15, à noite, o grupo Anonymous “entrou” na festa sabotando algumas páginas do governo na internet.

Soldado pinta o rosto de um menino durante a preparação para o desfile de comemoração ao Dia da Independência, na Praça Zocalo, Cidade do México. O país comemora o 201º aniversário de sua independência da Espanha. FOTO: Carlos Jasso/Reuters

O grupo assumiu responsabilidade por tirar do ar a página da Secretaria de Defesa Nacional (Sedena) e manipular a rede do Congresso do Estado de Nayarit, assim como um site do governo estatal de San Luis Potosí.

“Cada vez o país está mais assustado com a violência e a falta de segurança”, disse o grupo por meio de um vídeo no YouTube em que explica os motivos dos ciberataques. ”Vimos como o povo mexicano vive amedrontado por culpa de um governo que não quis escutar a voz de sua gente, que está farta do sangue e da violência”, acrescentou.

Mais de 42 mil pessoas foram mortas no México em episódios de violência relacionados ao narcotráfico desde o fim de 2006, quando o presidente Felipe Calderón lançou uma campanha militar frontal contra os cartéis de droga.

Por meio da tag #OpIndependencia (operação independência), o grupo coordenou o ataque através do Twitter com mensagens como “começa a #OpIndependencia – fogo agora! Haverá vários alvos ao longo do dia”.

Em comunicado, a Sedena afirmou que a falha no site era por “questões técnicas”, sem fazer referência ao ataque.

