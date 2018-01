Anonymous convoca protestos neste sábado - Link - Estadão

Protestos acontecerão em vários países e têm como alvo sistemas de vigilância, com tecnologia de reconhecimento facial nos EUA e Europa

SÃO PAULO – O grupo de hackativistas Anonymous convocou um protesto geral para este sábado a fim de chamar a atenção para a utilização de ferramentas de vigilância pelos Estados sobre a população. Com o título de “Operação Big Brother, Dia Mundial contra a Vigilância” (referência ao “Grande Irmão” do livro 1984, de George Orwell), os principais alvos da manifestação são dois sistemas de reconhecimento facial, um operado nos Estados Unidos chamado TrapWire ; e outro na Europa, com a sigla Indect.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e também no Instagram

Os protestos estão sendo organizados pela internet por meio de documentos compartilhados. Alemanha, França e Estados Unidos deverão ser os países com o maior número de manifestações agendadas (há também um evento criado no Facebook). O Brasil está fora desta lista, mas, por sua vez, convoca um novo protesto para o dia 8 de dezembro, que também seguirá orientação internacional, com o título: “Dia do Basta à Corrupção”. “O povo acordou, o povo decidiu! Ou para a roubalheira, ou paramos o Brasil!”, diz o cartaz brasileiro.

Algumas dezenas de cidades no País já tem organização própria para o protesto que devem ter concentração, por exemplo, na Cinelândia, no Rio de Janeiro; e na Praça Coronel Fernando Prestes, próximo à Estação da Luz, em São Paulo.