Anonymous derruba sites em protesto à Sopa - Link - Estadão

Sites da FBI, Universal, Justiça americana, departamento de copyright e das indústrias fonográfica e de cinema foram alvos

Manifestante usa máscara símbolo do grupo hacker. FOTO: Jon Nazca/Reuters

SÃO PAULO – Em resposta ao fechamento do site MegaUpload – site de download acusado de violação de direitos autorais –, o grupo hacker Anonymous derrubou sites da Universal Music, Justiça, Associação das Gravadoras (RIAA) e Associação Cinematográfica (MPAA) dos Estados Unidos. A operação intitulada #OpMegaupload ou #OpPayback foi anunciada e comemorada pelo Twitter do grupo.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

O site da polícia federal americana, o FBI, instituição responsável pela desativação do MegaUpload, também foi atacado por volta das 23h30 desta quinta-feira. O site se encontrava offline até o início da madrugada desta sexta-feira, 20.

O site do departamento de direitos autorais do governo também chegou a cair, mas agora se apresenta estável.

Ao comemorar os ataques, o grupo citava o combate à SOPA e à PIPA, a lei antipirataria que tramita no Congresso americano e tem sido alvo de protestos por empresas de internet e coletivos que advogam pela liberdade na internet.

Em uma das mensagens publicadas, o Anonymous exalta a participação de 5.635 pessoas usando “Loic”, um programa de código aberto utilizado para ataques de negação de serviço DDoS. Por esse tipo de ataque, criam-se muitas tentativas de acesso simultâneas sobrecarregando o servidor gerando o seu desligamento. Segundo o grupo esse é o “maior ataque já feito pelo Anonymous”.

“Nós somos os 99% – Nós somos o Anonymous – Vocês deveriam estar esperando por nós! #MegaUpload”, diz um tweet.

O grupo continua a convocar participantes e a operação deve se arrastar noite adentro. A conta usada pelos hackers para veicular notícias sobre as operações brincou: “Pegue pipoca… será uma noite longa e engraçada”.