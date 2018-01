Anonymous desenvolve ferramenta para ataques - Link - Estadão

Pensado para realizar ataques DDoS, programa esconderá IP automaticamente e dificultará ação policial

SÃO PAULO – O Anonymous quer desenvolver uma nova ferramenta para realizar ataques DDoS, que sobrecarregam e, consequentemente, tiram servidores de websites do ar. O grupo defende que os chamados ataques de negação de serviço são uma forma legítima de protesto na internet. A notícia foi postada no blog AnonOps Communications, que reúne novidades sobre o coletivo.

O grupo planeja usar um programa chamado RefRef, que já foi testado de brincadeira contra o Pastebin, site que hospeda a maioria dos documentos postados pelo grupo. O lançamento da plataforma está marcado para setembro, de acordo com o blog.

Os hackers ligados ao Anonymous sempre usaram um serviço chamado LOIC (Low Orbit Ion Cannon, ou canhão de íons de baixa órbita) para realizar os ataques, mas a plataforma vem sendo considerada vulnerável e uma ameaça potencial ao anonimato dos que a usam, pois pode revelar o IP e, com isso, ajudar a inteligência policial.

De acordo com o texto postado no fórum, a nova ferramenta aproveitará a capacidade de processamento do próprio website para atacá-lo de volta. Além disso, ela pode mascarar automaticamente o endereço IP dos usuários, dificultando o trabalho das autoridades. A iniciativa de usar um novo programa surgiu por causa da prisão de 16 hackers pelo FBI, em julho.