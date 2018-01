Anonymous invade site da Bolsa de Nova York - Link - Estadão

Ataque não afetou as operações eletrônicas de Wall Street

O grupo hacker Anonymous cumpriu suas ameaças e invadiu nesta segunda-feira (10) o site da New York Stock Exchange, que administra a Bolsa de Valores de Nova York. O ataque sinalizou o apoio do grupo e de outras organizações de hackers em apoio aos manifestantes do movimento Occupy Wall Street, acampados há três semanas no sul de Manhattan.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

O acesso ao site do NYSE ficou lento por alguns minutos por volta das 16h30 de Brasília, mas o ataque não afetou as operações eletrônicas da Bolsa de Nova York. No entanto, um porta-voz da sociedade administradora da bolsa nova-iorquina, Rich Adamonis, minimizou a importância das ameaças hackers e afirmou à CNN que, ao longo do dia, não foi detectada “nenhuma interrupção” do site da empresa.

Na semana passada, o Anonymous havia postado um vídeo no YouTube no qual ameaçava “apagar da internet” nesta segunda-feira o site do NYSE, contra o qual os hackers “declaram guerra”, como resposta às prisões de simpatizantes do Occupy Wall Street no último dia 1º de outubro.

/EFE