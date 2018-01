Anonymous invade Twitter da revista Veja - Link - Estadão

Cobertura da revista dos protestos em São Paulo tem sido criticada nas redes sociais por ser desfavorável

SÃO PAULO – O Twitter da revista Veja foi hackeado nesta segunda-feira, 17, por supostos membros do Anonymous.

—-

Durante algumas horas a timeline do perfil da revista exibia mensagens como “Nem a polícia e nem a Mídia irão nos calar! #BRASIL” e “Jornalismo fascista nós não precisamos de vocês. A #LUTA CONTINUA”. O perfil já voltou ao normal.

A cobertura da revista Veja dos protestos em São Paulo vem sendo criticada nas redes sociais por ser abertamente desfavorável ao movimento. Em seu site, a revista criou a tag ”Marcha do Vandalismo” para se referir às demonstrações. Na cobertura da manifestação de quinta-feira, texto da revista elogiava a atuação da Polícia Militar.

O Twitter da revista Veja tem 2.522.287 seguidores.