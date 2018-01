Anonymous; marca registrada - Link - Estadão

Direitos de máscara usada pelo grupo são da megacorporação Time Warner, já atacada por hackers do LulzSec

SÃO PAULO – O grupo de hackers Anonymous escolheu a máscara usada pelo personagem “V”, da graphic novel V de Vingança, para simbolizar sua revolta com governos corruptos e megacorporações de todo mundo, mas a popularização do disfarce pode estar enchendo os bolsos de uma das maiores delas. Como notou uma reportagem publicada pelo New York Times nesta segunda-feira, 29, a Time Warner, dona da Warner Brothers, detém os direitos e ganha alguns centavos por cada venda da máscara.

Antes de se juntar ao Anonymous, o grupo LulzSec se articulou contra a AOL, também parte do conglomerado, invadindo os servidores do provedor e roubando dados.

De acordo com o jornal, a máscara é um dos mais procurados na Amazon e um dos mais vendidos em lojas especializadas. Usada pela primeira vez em 2008 por manifestantes do Anonymous contrários à Igreja da Scientologia, a máscara pode ser vista em manifestações recentes no Irã, Tunísia, Egito e Líbia.

O disfarce homenageia Guy Fawkes, um especialista em explosivos que tentou acabar com a vida do rei protestante Jaime I e explodir o parlamento inglês, em 1605. A conspiração católica de que Fawkes fazia parte acabou sendo descoberta às vésperas do atentado, condenando-o à forca. Seu plano de detonar o parlamento foi realizado apenas em V de Vingança, por um anarquista que usa a todo tempo uma máscara homenageando Fawkes.

