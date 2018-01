Anonymous nega que queira atacar Facebook - Link - Estadão

Grupo diz não ter planos de tirar rede social do ar, mas admite que hackers independentes podem liderar ataque

WASHINGTON – O grupo de hackers Anonymous negou através de sua conta do Twitter qualquer envolvimento por trás do suposto ataque contra o Facebook que circula na internet. O coletivo admitiu, contudo, que os líderes responsáveis podem ser membros do grupo que atua de forma independente.

Na terça-feira, 9, supostos hackers, sob o nome de Anonymous, postaram um vídeo no YouTube onde declaravam suas intenções de “acabar com o Facebook pelo bem de sua própria privacidade” e pedia a outros “hacktivistas” a unir-se à causa. Através da conta do Twitter @OpFacebook e com um avatar com o símbolo do Anonymous, os hackers ameaçavam boicotar a rede social Facebook no dia 5 de novembro.

No entanto, outros membros do grupo negaram através da mesma rede que todos apoiassem o ataque. ”Não estamos por trás da Operação Facebook. Não é nosso estilo acabar com o mensageiro”, garante um dos tweets que desmentem a participação do Anonymous.

“Os distúrbios estão em andamento. Não é uma batalha pelo futuro da privacidade e da publicidade. É uma batalha pela escolha e o consentimento informado”, explicava o manifesto do vídeo no YouTube.

Dia 5 de novembro é a data que remete a detenção em 1605 do conspirador católico Guy Fawkes quando planejava a chamada “Conspiração da Pólvora”, com a qual pretendia acabar com o Parlamento britânico e assassinar, assim, o então rei protestante Jaime I. Desde então, Fawkes se transformou em um símbolo para os ativistas e para os que se opõem à autoridade.

