Anonymous organiza ataques na Colômbia - Link - Estadão

O grupo hacker empreende uma campanha contra sites do governo do país. A justificativa seria uma reforma em universidades públicas

Em julho, hacker invadiram a conta do Twitter do ex-presidente Álvaro Uribe. FOTO: Alberto Lowe (Reuters)

BOGOTÁ – O grupo de hackers Anonymous da Colômbia lançou nesta segunda-feira, 15, uma campanha em massa contra várias páginas web do governo do país, entre elas a da Presidência da República e dos Ministérios da Defesa e Educação.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Os hackers colombianos coordenaram a ofensiva através da sua conta na rede Twitter, pela qual informaram sobre o ataque e receberam o apoio dos grupos da Espanha, México, Chile, Peru, Equador ou Argentina.

Um projeto de reforma na universidade pública, para a entrada de capital privado, foi anunciado como o motivo central da campanha, da qual o grupo assegurou contar pouco tempo depois com “mais de 1,5 mil comentários nas notícias do MinEduc”.

“Continuamos disparando sem descanso”, escreveu o Anonymous, poucas horas depois do início do ataque, que o ampliou aos sites do Senado, o Ministério da Defesa e, depois, da Presidência, que também sofreram interrupções, na maioria temporária.

Em outro momento da ofensiva, assegurou no Twitter que “há 400 ‘Anons’ disparando no MinEduc e 200 disparando no site da Presidência”.

O único portal que continuou fora do ar durante o dia todo foi o da Defesa, que no passado foi alvo de outros ataques do mesmo grupo junto às contas no Twitter do presidente Juan Manuel Santos e de seu antecessor e correligionário Álvaro Uribe (2002-2010).

No entanto, o grupo assegurou pouco antes do anoitecer que “continua o assédio contra os portais”, e depois anunciou: “em breve mais surpresas! mas por enquanto FIRE FIRE FIRE”.

/EFE

—-

Leia mais:

• Na Colômbia, hackers invadem perfis de presidentes